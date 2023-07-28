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        Dereden geçerken düşüp bacağı kırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 17:08
        Dereden geçerken düşüp bacağı kırıldı

        Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta dereden geçmek isterken düşen Züleyha Koçyiğit'in (45) bacağı kırıldı. Koçyiğit AFAD ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Yüceyurt Mahallesi Temeltepe Sokak'ta meydana geldi. Fatih Mahallesi'nde oturan kardeşi Ahmet Turan Kars'ı ziyaret etmek için Pünzürük Deresi'nin karşısına geçmek isteyen Züleyha Koçyiğit, dengesini kaybedince 10 metre yükseklikten düştü. Sol bacağı kırılan Koçyiğit'i fark eden yakınları, polis, sağlık ve AFAD ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekiplerce dere yatağından çıkarılan Koçyiğit, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçyiğit'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-07-28 17:07:33

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