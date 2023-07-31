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        Sivas'ta patates üretiminde 445 bin tonla 'rekor rekolte' bekleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 12:30
        Sivas'ta patates üretiminde 445 bin tonla 'rekor rekolte' bekleniyor

        SİVAS, (DHA) TÜRKİYE'de yemeklik ve tohumluk patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Sivas'ta bu sene rekor seviyede rekolte bekleniyor. Vali Yılmaz Şimşek, "Bu yıl yaklaşık 90 bin dekarlık alanda patates ekimi yapıldı ve yaklaşık 445 bin tonluk rekor rekolte bekliyoruz" dedi. 

        Bu sene Sivas'ta 18 bin dekar alanda tohumluk patates, 72 bin dekar alanda ise yemeklik patates olmak üzere toplam 90 bin dekar alanda ekim yapıldı. Hasat döneminde 75 bin ton sertifikalı patates tohumluğu ve 370 bin ton yemeklik patates üretimi gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen yıl kentte 86 bin dekar alanda 346 bin ton patates üretimi gerçekleşmişti. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kangal-Gürün yol ayrımında bulunan tohumluk patates tarlasını ziyaret etti. Tarlayı gezerek İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız'dan bilgi alan Vali Şimşek, çiftçilere iyi bir sezon diledi. 

        'DAHA ÇOK ÜRETİM, DAHA ÇOK İSTİHDAM'

        Sivas'ta her geçen gün ekilen arazi miktarı ve ürün çeşidinin arttığını ifade eden Vali Şimşek, "Sivas'ta her geçen gün ekilen arazi miktarı artıyor. Yine ürün çeşitliliği de artıyor. Devletimizin desteği ile çiftçilerimizin de gayreti ile her geçen gün daha çok arazi ekiliyor. Başka bölgelerimizde de şu an buğday hasadı, Gürün'de kayısı hasadı, ayçiçek hasadı olacak. Yine aynı şekilde patates üretimimizde artıyor. Özellikle tohumluk patates üretimine biz önem veriyoruz ve arzu ediyoruz ki çiftçilerimiz katma değeri yüksek tohumluk patates üretimine ağırlık versin ve Sivas ilimizde bu anlamda hastalıktan ari bir bölge ve çok elverişli bir bölge. Bu yıl yaklaşık 90 bin dekarlık alanda patates ekimi yapıldı ve inşallah bu yıl rekor bekliyoruz. Yaklaşık 445 bin tonluk rekolte beklentimiz var ve bunun yaklaşık 75 bin tonu da tohumluk patates olacak. İnşallah bu çalışmalarımız ve çabalarımızla ilimizdeki çiftçilerimizi daha çok katma değeri yüksek ürünlere yöneltmiş olacağız. İnanıyorum ki Sivas'ımız sanayide yakaladığı ivmeyi tarımda da yakalayacak ve daha çok üretim, daha çok istihdam gerçekleştireceğiz" dedi. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-07-31 12:29:10

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