Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından, Cumhuriyetin 100. yılı onuruna Sivas'tan Ankara'ya uzanan 784 kilometrelik uluslararası "100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu" start aldı.

Cumhuriyetin 100. yılı onuruna düzenlenen tur, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden start aldı. Tura katılan bisikletçiler sahneye çıkarak katılım panosunu imzaladı ve takım halinde fotoğraf çektirdi. 16 takımdan 100 sporcunun katıldığı tur 5 gün sürecek. Sivas, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'ya pedal çevirecek bisikletçiler, yarışı 5 Ağustos Cumartesi günü Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamlayacak. Etap birincisinin taşıyacağı Türk bayrağı, Ankara'da TBMM Başkanlığına teslim edilecek. Düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan, cumhuriyetin temellerinin atıldığı önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Şimşek, "Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Cumhuriyetimizin 100. yıl anısına düzenlenen Sivas'tan Ankara'ya yapacağımız bu 784 kilometrelik yolculuk, birçok tarihi ve kültürel zenginliklerin izini sürmemizi sağlayacak" dedi.

"BU YOLCULUK TARİHİ PANORAMA SUNACAK"

Sporculara başarı dileyen Şimşek, "Bu yolculuk, bizlere Türkiye'nin geçmişinden bugüne uzanan bir panorama sunacak ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını hatırlatacak. Her mesafe kat ettiğimizde, bağımsızlığımıza duyduğumuz inancı ve millet olarak birlikte gerçekleştireceğimiz büyük başarıları hatırlayacağız" diye konuştu.

Önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ve Cumhuriyetin temellerinin Sivas'ta atıldığını anımsatan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Yerel yönetimler olarak sporu tabana yaymak, gençlerimizi sporla buluşturmak ve her genci bir spor branşıyla eşleştirmek adına paydaşımız Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile valiliğimiz himayelerinde bir çok çalışmaya imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bisiklet ailesi olarak teşekkür ettiklerini söyledi. Turun sonraki yıllarda Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındığı müjdesini veren Müftüoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 58'incisi düzenlenecek. İnşallah 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu da böyle kalıcı olur" dedi.

Turun başlangıcı öncesinde milli sporcu Burak Abay'a her turda taşıyacağı Türk Bayrağı takdim edildi.

Konuşmaların ardından Şimşek ve diğer yetkililer turun startını verdi.

Tura katılan takımlar ise şöyle:

UCI kıta takımları: Spor Toto (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), Beykoz Belediyespor (Türkiye), Irak Project (Irak), DFT CCN Mesh Shahr (Irak), MES Sungun Azad (Irak), Suez Canal Discovery (Mısır), Vino Sko (Kazakistan), Almatı Astana Motors (Kazakistan).

Milli takımlar: Özbekistan, Irak

Kulüp takımları: Arvich Shargh Mazandaran (Irak), Karya Bisiklet Takımı (Türkiye), Velo Bursa Bisiklet Takımı (Türkiye), Ankuva Bisiklet Takımı (Türkiye), CT Vassil Levski (Bulgaristan). (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Takımlardan görüntüler

-Konuşmalar

-Turun startının verilmesi

-Genel DetayDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-08-01 10:39:34