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        Servet Çetin: Çok verimli bir kamp geçirdik

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 19:38
        Servet Çetin: Çok verimli bir kamp geçirdik

        Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Servet Çetin, "Çok verimli bir kamp geçirdik. Tam hazır değiliz, sakatlıklar oldu, geç katılan oyuncular oldu. Onların eksiklikleri var, şuan takıma katamadığımız oyuncular var. Ama verimli bir kamp geçti, güzel çalıştık" dedi. 

        Erzurum'da yaptığı kampın ardından yeni sezon hazırlıklarını Sivas'ta sürdüren Sivasspor bugün teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yaptığı antrenmanla yeni sezonun hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kırmızı-beyazlılar son bölümde ise pas kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.

        SERVET ÇETİN: ÇOK VERİMLİ BİR KAMP GEÇİRDİK

        Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Servet Çetin, "Çok verimli bir kamp geçirdik. Tam hazır değiliz, sakatlıklar oldu, geç katılan oyuncular oldu. Onların eksiklikleri var, şuan takıma katamadığımız oyuncular var. Ama verimli bir kamp geçti, güzel çalıştık, güzel maçlar oynadık. Ama bunlar ölçü değil, lig maçları çok farklı. Keşke bir kaç oyuncuyu daha alsaydık ve onlarla birlikte taktik ve teknik anlamda çalışsaydık daha iyi olacaktı. İnşallah o oyuncuları da en kısa zamanda aramıza katacağız. Biraz zorlanacağız ama üstesinden geleceğiz inşallah. Geçen sezondan 11 oyuncumuz aramızdan ayrıldı, hedefimiz bunların yerine yeni oyuncuları almak. Bu da kolay olmuyor, yönetimimiz ve başkanımız azimli bir şekilde çalışıyor. Antrenmanlara konsantre oluyoruz, daha sonra akşam yatana kadar oyuncu izliyoruz. Zorlu bir süreç, şuan maç haftasına girmek üzereyiz. Halen oyuncu izlemekten, oyuncu takip etmekten ve takıma oyuncu katabilmek için Samsunspor maçına odaklanamıyoruz. İnşallah biran önce bu oyuncuları takıma katabilirsek işimize bakacağız ve o zaman çok daha verimli olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.  

        "MEVCUT KADRODAN 1-2 OYUNCU GİDEBİLİR"

        Transferlerde geç kalındığını söyleyen Çetin, "Ama diğer takımlarda da böyle sıkıntılar var. Bütün transferlerini, hazırlıklarını tamamlamış takımlarda var, bizim gibi eksik oyuncuları olan, almak için çaba sarf eden takımlarda var. Geç kaldık, gönül isterdi ki kampın başında gelsin, hem mental olarak, hem de kondisyon olarak, hem teknik, hem taktiksel olarak. Ama bu süreçler çok zor oluyor, en kısa sürede katacağız inşallah" diye konuştu. 

        Transfer çalışmalarında maddiyatın da önemli olduğunu belirten Servet Çetin, "Oyuncuyu ikna ediyorsun, kulübünü edemiyorsun. Oyuncu belki farklı şehirleri tercih ediyor, bunlar transferlerin gecikmesinde ve olmasında sıkıntı oluyor. Görüşülen transferler var, ama biten şuan için yok. İstediğimiz görüştüğümüz oyuncular var ama süreç kötü bir süreç. Mevcut kadrodan 1-2 oyuncu gidebilir. Onlarla alakalı görüşmeler yapılır ve açıklanır. Riza Durmisi transferini bir kaç gün içerisinde netleştireceğiz. Antrenmansızdı, onu da değerlendireceğiz ve bir kaç gün içerisinde netleşir" diyerek sözlerini noktaladı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Antrenmandan görüntüler

        -Servet Çetin açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-08-01 19:37:47

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