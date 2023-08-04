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        'Tarla yangınlarında atık şişeler mercek etkisi yapıyor'

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:21
        'Tarla yangınlarında atık şişeler mercek etkisi yapıyor'

        Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Organik Tarım Programı Bölümü Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, "Arabada içtiğiniz bir cam şişeyi dışarıya attığınızda bu cam şişeler kırıkları veya bütün halinde güneş altında mercek etkisi yapıyor, bu da çiftçimizin bir yıllık emeğine mal oluyor" dedi.

        SCÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Organik Tarım Programı Bölümü Öğretim Görevlisi Volkan Yörük son dönemde hasat zamanı yaklaşan tarlalarda sıcaklığın da etkisiyle çıkan yangınlar ile ilgili uyarılarda bulundu. Tarla yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı ortaya çıktığını belirten Yörük, özellikle yol kenarındaki tarlalara genelde araçlardan atılan şişe ve plastiklerin buna sebep olduğunu söyledi.

        'EMEKLER BOŞA GİDİYOR'

        Şişelerin havaların ısınmasıyla birlikte mercek etkisi yaparak yangın çıkardığını belirten Yörük, "Maalesef siz arabanızla tatile giderken, keyif yaparken, arabanızdan attığınız bir sigara yangına sebep oluyor. Attığınız cam şişe kırıkları veya şişenin bütünü güneş altında mercek etkisi yapıyor ve yine çiftçimizin bir yıllık emeğine mal oluyor. Bazen çiftçilerimizin kendi dikkatsizlikleri sonucu işte tarlalarında biçerdöver bir taşa değiyor bir kıvılcım çıkıyor ve işte hemen çok hızlı bir şekilde yanıyor. O yüzden insanların bu bir yıllık emeklerinin boşa gitmemesi için çok dikkatli olmak gerekiyor, artık hasadın sonuna geldik. Özellikle çiftçi olmayan vatandaşlarımızdan, yol kenarında giden vatandaşlarımızdan ricamız şudur; lütfen insanların emeklerini boşa çıkarmayın. İçtiğiniz sigarayı arabanızla söndürün. Şişelerini dışarıya atmayın" ifadelerini kullandı.

        'ANIZ YAKMANIN CANLILARA ÇOK BÜYÜK ZARARI VAR'

        Hasat sonrası anız yakmanın da doğaya, toprağa ve canlılara büyük zararı olduğunu söyleyen Yörük, "Anız yaktığınızda orada sizin göremediğiniz milyonlarca faydalı böcek türü var. Toprağa faydalı solucanlar var veya sizin göremediğiniz canlılar var. Anız yakmak hem çevre ve doğa için hem de flora için gerçekten çok zararlı. Elbette biraz zor, biraz pahalı bir yöntem ama ya anıza ekim modellerinin kullanılması lazım ya da anızın sürülüp yeniden tarlanın ekilmesi lazım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-08-04 11:20:49

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