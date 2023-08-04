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        Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası yarın Sivas'ta başlıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 16:12
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        Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası yarın Sivas'ta başlıyor
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        Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) TÜRKİYE Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası yarın Sivas'ta başlayacak. 2 gün sürecek şampiyonada 326 sporcu yarışacak.

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilecek ve yarın başlayacak olan Sivas Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası öncesi kente gelerek akreditasyon işlemlerini yaptıran okçular, resmi antrenmanlarını yaptı. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda yapılan antrenmanda okçular geleneksel kıyafetlerini giyerek atışlarını gerçekleştirdi. 2 gün sürecek şampiyonada 326 sporcu birbiriyle yarışacak. Yarın ve ardından pazar günü final karşılaşmalarının yapılacağı şampiyona sonrasında dereceye giren okçulara madalyaları verilecek. 

        'RAKİPLER AMA BİR YANDAN DA KARDEŞLER'

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Durmaz, şampiyona hakkında Demirören Haber Ajansı´na (DHA) bilgi verdi.

        Durmaz, "4-6 Ağustos arasında 3 gün sürecek müsabakalarımız var. Bugün resmi antrenmanımız oldu. Yarın da resmi müsabakalarımızı yapacağız, pazar günü ise final atışlarımız ve ödül törenimizle etkinliğimizi tamamlayacağız. Bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir müsabaka olacak. Federasyonumuz 2019 yılında Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla kuruldu. 4 yıllık bir maziye sahibiz. 326 sporcu birbiriyle kıyasıya mücadele edecek. Bizim sporumuzun en önemli özelliği bir rekabet var ama sonuna kadar da dostluk var. Sporcular rakipler ama bir yandan da kardeşler. Bizim nazarımızda herkes birincidir. Bizde kaybeden olmaz. Dost kazanır, dostluk kazanır" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Antrenmandan görüntüler

        -Ok atışları

        -Veysel Durmaz röportajı

        -Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

        2023-08-04 16:11:46

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