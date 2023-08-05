Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA) Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası bugün yapılan seremoni ile başladı. Şampiyonanın 1´inci gününde sıralama ve eleme atışları gerçekleştirdi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen Sivas Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası başladı. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda yapılan şampiyonada okçular geleneksel kıyafetlerini giyerek atışlarını gerçekleştirdi. 2 gün sürecek şampiyonada 24 il ve 47 kulüpten oluşan toplamda antrenörler hariç 239 sporcu yarışacak. Şampiyonanın 1'inci gününde ilk olarak kadınlar dalında sıralama ve eleme atışları gerçekleştirildi. Şampiyonanın açılış seremonisine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, protokol üyeleri ve sporcuların aileleri katıldı. Seremoni öncesi ilk olarak kız sporcular deneme ve eleme atışlarını yaptı.

Şampiyonanın açılı töreninde konuşan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkan Vekili Ömer Koç, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı şu günlerde 100'üncü yılını kutladığımız süreçte Sivas'ta olmaktan gurur duyuyoruz. Tarihi kültürel ve sportif mirasımız olan geleneksel okçuluğun yaygınlaşması için federasyonumuz olarak çalışmalarımızı gittikçe artan bir ivmeyle sürdürüyoruz" dedi.

Erkekler deneme ve eleme atışları ise öğleden sonra yapılacak. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Atışlardan görüntüler

-Seremoniden görüntüler

-Ömer Koç'un konuşması

-Genel Detay

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-08-05 12:51:08