Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda eleme atışları tamamlandı

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA) Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar ve erkeklerde sıralama ve eleme atışları tamamlandı. Atışlar sonucunda kadınlar, erkekler ve takımlarda dereceye giren isimler yarın finalde yarışacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen Sivas Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, bugün gerçekleştirilen atışlarla devam etti. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda yapılan şampiyonada okçular, geleneksel kıyafetlerini giyerek atışlarını gerçekleştirdi. Öğleden sonraki atışlarda kadınlar ve erkekler kategorilerinde sıralamala, olası beraberlik ve daha sonrada eleme atışları yapıldı.

Sporculardan Ekrem Akyüz (17) şampiyonanın Sivas'ta düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Bizim yaya ve oka hürmetimiz vardır. Peygamber efendimizin sünneti olduğu ve ata sporu olduğu için bunu devam ettirmek bize gurur veriyor. Ailem sayesinde bu spora başladım. Atışlarda zorlanıyoruz ama her sporun kendine göre zorluğu vardır. Vazgeçmemek gerekiyor" dedi.

Azra Kaya (18) ise 4 yıldır okçuluk sporu ile uğraştığını söyleyerek, "Bu sporu gerçekleştirmek ve devam ettirmek bizim boynumuzun borcu. Gayet güzel gidiyor. Zor bir spor ve atarken çarpmalar olabiliyor. Severek ve gönülden yapıyoruz" diye konuştu.

Atışlar sonrasında kadınlar, erkekler ve takımlarda dereceye giren sporcular yarın final atışlarında yarışacak. Yarışmanın ardından ise düzenlenecek olan törenle madalyalar verilecek. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Atışlardan görüntüler

Eleme atışlarından görüntüler

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2023-08-05 17:11:47