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        Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası tamamlandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 15:31
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        Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası tamamlandı
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        Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar, erkekler ve takımlarda final atışları yapıldı. Atışlar sonrasında kadınlarda Dilara Ecem Deniz, erkeklerde Mesut Karagöz ve takımlarda ise erkeklerde Gazanfer Gençlik ve Spor Kulübü ile kadınlarda Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü birinci oldu. 

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen Sivas Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası son gününde final atışları ile devam etti. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda yapılan şampiyonaya okçular geleneksel kıyafetlerini giyerek atışlarını gerçekleştirdi. Atışlar sonrasında bireysel kadınlarda Dilara Ecem Deniz birinci olurken, Eylül Akyüz ikinci, Hira Ceren Erkayıran üçüncü oldu. Bireysel erkeklerde ise Mesut Karagöz birinci olurken, ikinciliği Eren Acer, üçüncülüğü ise Semih Ege Ateş elde etti. Takımlarda ise erkeklerde Gazanfer Gençlik ve Spor Kulübü birinci olurken, Erbaa Gençlik Spor Kulübü ikinci, Tarsus Kutalmışoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk Kulübü üçüncü oldu. Kadınlar takımlarda Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü birinci olurken, Düzce Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Erbaa Oba Geleneksel Okçuluk Kulübü üçüncü oldu. Atışların ardından ödül töreni düzenlendi. Törene Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Tokgöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, sporcular ile aileleri katıldı.

        HİLMİ BİLGİN: BU TİP ORGANİZASYONLARI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

        Ödül töreninde konuşan Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte organize şekilde gençlerin spor yapması, disiplinli bir şekilde kendilerini yetiştirmeleri için sporla buluşturuyoruz. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı da mutluyuz. İnşallah önümüzdeki süreçte de yine bu tip organizasyonları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

        CENGİZ TOKGÖZ: CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINDA TÜRK OKÇULUĞUNDA İVME YAKALAYACAĞIZ

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Tokgöz ise Sivas'ta olmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Federasyon olarak genç kardeşlerimizle birlikte geleneğimizi yaşatmak ve bu sporu icra etmek için buradayız. Katılan bütün herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin 100'üncü yılında da Türk okçuluğunda yakalayacağımız ivmeyi daha da artırarak gideceğimizin sözünü veriyorum" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından kadınlar ve erkekler bireysel atışlar ile takımlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi. 

        MESUT KARAGÖZ: ÇOK GURURLUYUM

        Erkekler bireysel atışlarda birinci olan ve yarışmaya Düzce'den katılan Mesut Karagöz, "Çok mutluyum ve emeklerimizin karşılığını aldık. Çok gururluyum" dedi.

        DİLARA ECEM DENİZ: ATIŞLAR STRESLİ GEÇTİ

        Kadınlar bireysel atışlarda birinci olan ve yarışmaya Kırklareli'den katılan Dilara Ecem Deniz ise, "Antrenörlerime teşekkür ederim. Atışlar stresli geçti ama birinci olmayı çok istiyordum." ifadelerini kullandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Atışlardan görüntüler

        -Final atışlarından görüntüler

        -Ödül töreninden görüntüler

        -Başkan Hilmi Bilgin Konuşması

        -Federasyon Başkanı Tokgöz'ün konuşması

        -Sporcularla röportajlar

        -Genel detay

        DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-08-06 15:30:09

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