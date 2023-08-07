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        Sivasspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 13:11
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        Sivasspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA) EMS Yapı Sivasspor, Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mondihome Kayserispor ile cuma günü özel maçta karşılaşan EMS Yapı Sivasspor, 1 günlük iznin ardından Samsunspor maçının hazırlıklarına yeniden başladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Mobilizasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, sınırlı alan oyun ile devam etti. Antrenman üç grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. 

        Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Sivasspor, 13 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Müsabaka, saat 19.15'te başlayacak.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-08-07 13:10:18

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