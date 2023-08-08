Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ayakları kütüklerin arasına sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayakları kütüklerin arasına sıkışan yavru köpekler kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yere sabitlenmiş kütüklerin arasında ayakları sıkışan 2 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe mesire alanına gidenler, çocuk parkı kenarında yere sabitlenmiş kütüklerin arasına ayakları sıkışan 2 yavru köpek gördü. Köpekleri kendi imkanları ile kurtaramayan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, alet ile kütüklerin arasını açıp, köpekleri sıkıştıkları yerden kurtardı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-08-08 10:27:49

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Alev alınca balkondan atılan tüp sürücünün kafasına düştü!
        Alev alınca balkondan atılan tüp sürücünün kafasına düştü!
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        5 soruda bedelli askerlik...
        5 soruda bedelli askerlik...
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        İsviçre'de 2 binden fazla kadın AİHM'de dava açtı
        İsviçre'de 2 binden fazla kadın AİHM'de dava açtı
        Yalnızca 10 civarında körfez muturu kaldı
        Yalnızca 10 civarında körfez muturu kaldı
        Marmara ve Ege için kuvvetli poyraz uyarısı
        Marmara ve Ege için kuvvetli poyraz uyarısı
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Dünyayı uçaksız 10 yılda gezdi
        Dünyayı uçaksız 10 yılda gezdi
        Kapıcının tazminatını kim öder?
        Kapıcının tazminatını kim öder?
        Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!
        Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Beşiktaş'ta son dakika
        Beşiktaş'ta son dakika
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti

        Benzer Haberler

        Sivas'ta otomobil ile traktör çarpıştı 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta otomobil ile traktör çarpıştı 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta sıcak havada aç ve susuz kalan 2 leyleğin yardımına ekipler koştu
        Sivas'ta sıcak havada aç ve susuz kalan 2 leyleğin yardımına ekipler koştu
        Sivas'taki oda başkanları forma satın alarak Sivasspor'a destek oldu
        Sivas'taki oda başkanları forma satın alarak Sivasspor'a destek oldu
        Şarkışla İlçe Jandarma Komutanı Akar, görevine başladı
        Şarkışla İlçe Jandarma Komutanı Akar, görevine başladı