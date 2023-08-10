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        Sivas'a şehit ateşi düştü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 02:30
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        Sivas'a şehit ateşi düştü
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        SİVAS, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale (27), teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit oldu.

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, görev yaptığı Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin uzun namlu silahlarla açtığı taciz ateşi sonucu şehit düştü. Şehit haberini Sivas Valiliği sosyal medya hesabından duyurdu. Acılı haber şehidin Yıldızeli ilçesinde yaşayan ailesine iletildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asılırken, yakınları taziye ziyaretine geldi. Şehidin cenazesinin Yıldızeli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.  (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

        2023-08-10 02:29:47

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