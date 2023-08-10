SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale (27), teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit oldu.Sivas'ın Yıldızeli ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, görev yaptığı Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin uzun namlu silahlarla açtığı taciz ateşi sonucu şehit düştü. Şehit haberini Sivas Valiliği sosyal medya hesabından duyurdu. Acılı haber şehidin Yıldızeli ilçesinde yaşayan ailesine iletildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asılırken, yakınları taziye ziyaretine geldi. Şehidin cenazesinin Yıldızeli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)-(BİLGİ İÇİN)Haber: SİVAS, (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Sivas
2023-08-10 02:40:05