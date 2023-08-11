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        Sivasspor, Achilleas Poungouras'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 15:21
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        Sivasspor, Achilleas Poungouras'la 2 yıllık sözleşme imzaladı
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        SİVAS,(DHA)Sivasspor, Yunan stoper Achilleas Poungouras ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren EMS Yapı Sivasspor, 27 yaşındaki stoper Achilleas Poungouras'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Poungouras kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Kulüp Başkan vekili Bahattin Eken yer aldı.

        13 Aralık 1995'te Thessaloniki'de dünyaya gelen Achilleas Poungouras, futbola PAOK altyapısında başladı. Ardından PAE Veria ve Arka Gdynia formaları giyen sporcu son olarak Panathinaikos'ta görev yaptı.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

        2023-08-11 15:20:46

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