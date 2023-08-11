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        Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 17:54
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        Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi (2)
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        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale için ikindi namazı sonrası Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, şehidin babası Kenan, ağabeyi Yasin, kardeşi Serkan Lale ile yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından, babası Kenan Lale, kardeşleri ve yakınları şehidin tabutuna sarıldı. Cami avlusunda bir süre askerlerin omuzlarında taşınan Şehit Uzman Çavuş Lale'nin cenazesi daha sonra top arabasına konuldu. Ardından Garnizon Şehitliği'ne götürülen şehidin cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI

        2023-08-11 17:54:00

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