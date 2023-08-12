Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreşleri Festivali düzenlendi

SİVAS,(DHA) Sivas Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından ilk kez gerçekleştirilen Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreşleri Festivali yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen festivale 50 ilden 550 sporcu katıldı. Festivalin açılış törenine Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, kurum müdürleri, eski ve yeni şampiyon güreşçiler ile çok sayıda güreşsever katıldı. Sporcular sıcak havaya rağmen, müsabakalardan galip ayrılmak için kıyasıya rekabet etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-08-12 16:54:09