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        Sivasspor, Roman Kvet'i 1 yıllığına kiraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:38
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        Sivasspor, Roman Kvet'i 1 yıllığına kiraladı
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        Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'den 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Roman Kvet'i satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladı. 

        Ligin ilk maçında evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, orta saha oyuncusu Roman Kvet'in 2023-2024 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Roman Kvet, Kulüp Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına EMS Yapı Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Sivasspor'un sezon sonunda isterse satın alma opsiyonunu kullanabileceği açıklandı.

        17 Aralık 1997'de Çekya'da dünyaya gelen Roman Kvet, futbola FK Pribram'da başladı. Ardından Bohemians 1905 forması giyen sporcu, son olarak Viktoria Plzen'de görev yaptı. Kvet, merkez orta sahanın yanı sıra, ön libero ve 10 numara olarak görev yapabiliyor. Kariyerinde 203 maça çıkan Çek futbolcu, 31 kez gol sevinci yaşarken, 16 da asist yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Futbolcu tanıtım videosuDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

        2023-08-14 16:01:28

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