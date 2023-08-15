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        Sivas'ta yanan tarlalarda zarar 10 milyon lira

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:13
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        Sivas'ta yanan tarlalarda zarar 10 milyon lira
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        Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta son günlerde hasat dönemi yaklaşan ekili arazilerde çıkan yangınlar büyük zarara yol açtı. İl genelinde 3 bin dönüme yakın arazide etkili olan yangınlarda yaklaşık 1100 ton buğday kül oldu, yaklaşık 10 milyon TL zarar oluştu.

        Türkiye'nin Konya'dan sonra yüz ölçüm olarak ikinci büyük ili olan ve tarım arazisi bakımından da önemli bir yere sahip Sivas'ta son dönemde çıkan tarla yangınları çiftçileri mağdur etti. İl genelinde yaklaşık 3 bin dönüm arazide etkili olan yangınlarda yaklaşık 1100 ton buğday kül oldu. Yanan tarlalardaki mahsul zararı yaklaşık 10 milyon TL olarak açıklandı.

        'REKOLTE 1 MİLYON TONUN ÜZERİNE ÇIKTI'

        Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ tarlalardaki son durum hakkında bilgi verdi. Bu yıl yağışlarla birlikte il genelinde tahıl rekoltesinin yüksek olduğunu belirten Çetindağ, "Hasat dönemi bu yıl dolu dolu geçti, çünkü son yılların en büyük yağışını aldık. Bunun sonucunda buğday üretiminde büyük bir rekolte oluştu. Tabii aşırı yağmurların yağmasından dolayı da biraz sıkıntılar yaşandı. Çiftçimiz arazisine ilaçlama için de giremedi. Yabancı otlarla yeteri kadar mücadele edilemediği için bundan dolayı bir sıkıntı yaşandı ama yine de bu seneki rekolte üzerine rekolte kırılıyor. Geçen sene yaklaşık 700-800 bin ton olan buğday üretimi şu anda 1 milyon tonun üzerine çıktı" dedi. 

        `YANGINLAR TÜM ŞEHRİMİZİ ÜZDÜ ÇÜNKÜ TARLALARIMIZ MİLLİ BİR SERVET´

        Bu yıl hasat döneminde tarla yangınlarının çokça yaşandığını ve çiftçilerin mağdur olduğunu söyleyen Çetindağ, "Aşırı sıcak ve iklimlerin değişmesi bu yangınları beraberinde getirdi. Bu yangınlara baktığımız zaman çoğunluğu bilinmeyen nedenlerle yangınlar çıkıyor çünkü bir cam şişesi bile aşırı sıcaklar nedeniyle tarlada yangına yol açabiliyor. Yakın zamanda Kangal ilçemizde de 2 bin 500 dönüme yakın buğday tarlaları yağdı. Bunun yanında Sivas geneline baktığımızda yaklaşık 3 bin dönüm üzerinde ekili arazide sebebi belli olmayan yangınlar çıktı. Bu yangınların çıkması hem bizleri hem çiftçimizi hem de şehrimizi üzdü çünkü bu milli bir servet. Gece gündüz çalışıp tam hasat yapacağı zaman bu yangınların başlaması çiftçilerimize büyük sıkıntı yaşatıyor. Bu yangınlar nedeniyle şu anda 1100 ton civarında bir zarar var ve bu da yaklaşık 10 milyon TL yapıyor. Sivas Valiliği ve yetkililer konuyla ilgili çalışma başlattı. Zarar gören çiftçilerimizin mağduriyetleri giderilecek" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-08-15 11:12:48

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