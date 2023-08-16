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        Cipin çarptığı yaya öldü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:07
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        Cipin çarptığı yaya öldü
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        Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken cipin çarptığı Murat Almalı (42) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Şarkışla-Yıldızeli kara yolu Bedirli köyü yakınlarında meydana geldi. Veysel Altıhan Altınbaş (33) yönetimindeki 34 FID 090 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Almalı'ya çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Almalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Almalı´nın cenazesi, Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Altınbaş ise ifadesi için jandarmaya götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-08-16 12:06:54

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