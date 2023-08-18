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        Prof. Dr. Tuğut: Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tedavisi çok zor, hatta yok gibi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:44
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        Prof. Dr. Tuğut: Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tedavisi çok zor, hatta yok gibi
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        Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Tuğut, "Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tedavisi çok zor, hatta yok gibi. En önemli risk faktörleri erken yaşta cinsel ilişkiye başlamak, birden fazla cinsel partnerin olması, korunmasız her türlü temastır. Risk faktörlerini dikkate alarak bu hastalıklardan korunmak mümkün" dedi. 

        SCÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Tuğut, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hakkında uyarılarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre şu ana kadar dünyada 40,4 milyon kişinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Prof. Dr. Tuğut, "Her yıl 2,3 milyon insan HIV/AIDS, viral hepatit ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar nedeniyle ölürken, bu durum 1,2 milyon insanda kanser vakalarına sebep olmaktadır. Yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her gün 1 milyondan fazla kişiye cinsel yollarla enfeksiyon bulaşmaktadır" dedi. 

        `ÇÖZÜMÜ BU KADAR ZOR FAKAT KENDİMİZİ KORUMAK ÇOK KOLAY´

        Cinsel yolla bulaşan hastalıkların ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Tuğut, "Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tedavisi çok zor, hatta yok gibi. Çözümü bu kadar zor fakat kendimizi korumak çok kolay. Önemli olan risk faktörlerinin farkında olmak ve kendimizi korumak. Bu hastalıklara neden olan pek çok risk faktörü vardır. En önemli risk faktörleri birden fazla cinsel partnerin olması, korunmasız her türlü temas" diye konuştu. Enfeksiyon risklerinden korunmak için yapılması gerekenler hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Tuğut, "Cinsel ilişki sırasında prezervatif, kondom kullanımı, bağışıklık sistemini güçlendiren sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının benimsenmesi, sigara kullanmama ve düzenli jinekolojik muayene ve testlerin yapılması sizleri bu hastalıklardan koruyacaktır. Önce kendimizi, sonra sevdiklerimizi korumak önemli bir sorumluluktur" diye konuştu. (DHA) DHA-Sağlık Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN

        2023-08-18 11:43:59

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