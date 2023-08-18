CK Enerji Dinamik Hızlandırma Programı Sivas´ta girişimcilere tanıtıldı 

SİVAS, (DHA) Enerji sektörüne yeni girişimcileri kazandırmayı hedefleyen CK Enerji´nin "Dinamik Hızlandırma Programı"; İstanbul ve Ankara´dan sonra Sivas´ta girişimcilere tanıtıldı. 23 Ağustos´a kadar başvuruların kabul edileceği programda ilk 10 projeye toplam 1 milyon TL destek sağlanacak. Türkiye´nin üç bölgesindeki 7 ilde, 8,4 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ) ile Viveka İnkübasyon Merkezi´nin iş birliğiyle düzenlenen program; `elektrik dağıtım sektörü ve dağıtım teknolojileri" konularında yenilikçi, teknolojik, ekonomik ve çevresel açıdan çözümler üreten akademisyen, öğrenci ve start-up'ların prototip seviyesindeki Ar-Ge projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor. 23 Ağustos tarihinde başvuru sürecinin dolmasının ardından projelerin nihai değerlendirmesi ise Ocak 2024´te Demo Günü final sahnesinde yapılacak. Program sonunda ilk 10 projeye toplam 1 milyon TL destek sağlanacak. "FİKİRLERİNİZE VE ÇÖZÜMLERİNİZE İHTİYACIMIZ VAR" Sivas Cumhuriyet Teknokent´te gerçekleştirilen CK Enerji Dinamik Hızlandırma Programı´nın tanıtım toplantısının açılışında konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, "Enerji sektörünün büyük bir değişim yaşadığı günümüzde, bizler bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyoruz. Biliyoruz ki şirketlerimiz Avrupa'da lider bir dağıtım şirketi haline getirecek rekabet seviyesine ulaşmamız, sizin gibi girişimcilerin katkılarıyla mümkün olacak. Bu nedenle, sektörde teknoloji ve yenilik odaklı projeler geliştirmeniz için sizlere büyük fırsatlar sunulmakta. İnovasyonu teşvik eden destekler, iş birlikleri ve finansal kaynaklar son derece önemli. Bu konuda bizler de elimizi taşın altına koyuyoruz ve "CK Dinamik" adıyla girişimcilere yönelik bu programı başlatıyoruz. Bu programla, enerji sektörüne yeni çözümler sunmayı, inovasyonu teşvik etmeyi hedefliyoruz. Böylece bizi daha ileriye taşıyacak projelerle enerji dağıtım sektöründe öncü bir rol üstlenebiliriz. Müşteri memnuniyetini artırmak, enerji verimliliğini sağlamak ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için teknolojiye dayalı çözümler geliştirebiliriz. Sizlerin potansiyelini ve yeteneklerinizi sektörümüzde görmek için büyük bir heyecan duyduğumuzu belirtmek isterim. Sektörümüzde gelişmeleri hızlandırmak ve daha rekabetçi hale gelmek için sizlerin enerjisine, fikirlerinize ve çözümlerinize ihtiyacımız var. Bilmeniz gerek ki, elektrik dağıtım sektörü teknoloji ve yeniliğe açık bir alan olduğundan, bu alanda girişimcilere de büyük fırsatlar sunmakta. Diğer sektörlerle kıyaslandığında daha fazla ilerleme kaydetmemiz gerektiği açık. Enerji dağıtım sektörünün çağın gereksinimlerine uygun hâle getirilmesi için teknolojik gelişmelere odaklanmalı ve bu alanda çalışacak girişimcileri desteklemeliyiz" dedi. DAĞITIM SEKTÖRÜNÜN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK UÇTAN UCA BİR PROGRAM ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım´ın konuşmasının ardından BEDAŞ Ar-GE Müdürü Seyit Cem Yılmaz da Dinamik Hızlandırma Programı hakkında konuklara detaylı bilgi verdi. Tanıtım toplantısında "Dinamik Hızlandırma Programı İnovasyon Alanları" başlığı ile düzenlenen panelde ise ÇEDAŞ´tan Sistem İşletme Direktörü Özgür Alpaslan, Müşteri Hizmetleri Direktörü Mustafa Yılmaz ile Yatırım Direktörü Özgür Çelik konuşmacı olarak yer aldı. Türkiye adına gurur duyulacak ve elektrik dağıtım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca bir program tasarlama amacı ile Dinamik Hızlandırma Programı´nın başladığına işaret edilen panelde operasyonel verimliliği artırmanın, Ar-Ge ve Ür-Ge stratejilerine girdi sağlamanın, bilişim teknolojileri alanında değişim yaratmanın, sürekli gelişime ve şirketin bilgi birikimini ileriye taşımaya hizmet vermenin, kurum içi girişimcilik kapasitesini artırmanın ve start-up´lar aracılığı ile yatırım fırsatı yaratmanın hedeflendiği belirtildi. DHA-Ekonomi Türkiye-Sivas / Merkez DHA

2023-08-18 11:41:07