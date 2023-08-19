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        Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 13:33
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        Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır
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        SİVAS, (DHA) Sivasspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-Beyazlılar öğleden sonra karayolu ile Gaziantep'e gidecek. 

        Gaziantep FK ile Sivasspor arasında yarın saat 21.45'te Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

        2023-08-19 13:32:48

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