Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 12 ölü, 18 yaralı (6)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 12 ölü, 18 yaralı (6)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAZADA ÖLENLERDEN 3'Ü SİVAS'TA DEFNEDİLDİ

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün geceki otobüs kazasında hayatını kaybeden 12 kişiden hayatını kaybeden Feyzullah Diçkal ile eşi Mahmure Dikçal ve Caner Kuzgun'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Dikçal çiftinin cenazeleri memleketleri Sivas'ın Kangal ilçesi Havuz köyüne getirildi. Burada Havuz Merkez Camisi'nde Dikçal çifti için ikindi vakti sırayla cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, çiftin yakınları ve köylüler katıldı.

        Havuz Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilen Dikçal çiftinin, bir süre önce yakınlarını ziyaret için köye geldiği, yeniden İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları otobüste kaza geçirdikleri belirlendi.

        Caner Kuzgun içinse Zara ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Kuzgun'un ailesi ve yakınları ile ilçe halkı katıldı. Namazın ardından Kuzgun, Şeyh Merzuban Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-08-21 17:58:14

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        DSÖ Genel Direktörü: İklim değişikliği uzak bir tehdit değil
        DSÖ Genel Direktörü: İklim değişikliği uzak bir tehdit değil
        Leicester City, Yunus için geldi!
        Leicester City, Yunus için geldi!
        Depremde babası, dedesi ve ninesini kaybeden öğrenci, tıp fakültesini kazandı
        Depremde babası, dedesi ve ninesini kaybeden öğrenci, tıp fakültesini kazandı
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Çebi'den Büyükekşi'ye mektup!
        Çebi'den Büyükekşi'ye mektup!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Talisca kadroya alınmadı
        Talisca kadroya alınmadı
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Zerin'in ölümündeki beraat kararına aileden tepki
        Zerin'in ölümündeki beraat kararına aileden tepki
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Halka kazası
        Halka kazası
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?

        Benzer Haberler

        Yozgat'taki otobüs kazasında ölenlerden 3'ünün cenazesi Sivas'ta toprağa ve...
        Yozgat'taki otobüs kazasında ölenlerden 3'ünün cenazesi Sivas'ta toprağa ve...
        Sivas'ta "terör" bahanesiyle bir kadının 500 bin lirasını dolandıran 2 zanl...
        Sivas'ta "terör" bahanesiyle bir kadının 500 bin lirasını dolandıran 2 zanl...
        Sivas'ta TKDK'dan 13. başvuru için bilgilendirme çağırısı
        Sivas'ta TKDK'dan 13. başvuru için bilgilendirme çağırısı
        Sivas'ta depremde gönüllü hizmet veren kuaförlere teşekkür belgesi verildi
        Sivas'ta depremde gönüllü hizmet veren kuaförlere teşekkür belgesi verildi
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesine 12 bin 378 öğrenci yerleşmeye hak kazandı
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesine 12 bin 378 öğrenci yerleşmeye hak kazandı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 12 ölü, 19 yaralı (4)
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 12 ölü, 19 yaralı (4)