Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 12 ölü, 18 yaralı (6)

KAZADA ÖLENLERDEN 3'Ü SİVAS'TA DEFNEDİLDİ

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün geceki otobüs kazasında hayatını kaybeden 12 kişiden hayatını kaybeden Feyzullah Diçkal ile eşi Mahmure Dikçal ve Caner Kuzgun'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Dikçal çiftinin cenazeleri memleketleri Sivas'ın Kangal ilçesi Havuz köyüne getirildi. Burada Havuz Merkez Camisi'nde Dikçal çifti için ikindi vakti sırayla cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, çiftin yakınları ve köylüler katıldı.

Havuz Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilen Dikçal çiftinin, bir süre önce yakınlarını ziyaret için köye geldiği, yeniden İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları otobüste kaza geçirdikleri belirlendi.

Caner Kuzgun içinse Zara ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Kuzgun'un ailesi ve yakınları ile ilçe halkı katıldı. Namazın ardından Kuzgun, Şeyh Merzuban Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-08-21 17:58:14