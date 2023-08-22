12 kişinin öldüğü kazada, otobüs şoförü kalp krizi geçirmiş (2)

OĞLU KONUŞTU: KALPLE ALAKALI HİÇBİR SIKINTISI YOKTU

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 12 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı kazada kalp krizi geçirdiği belirlenen otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun büyük oğlu İsa Tatlısu konuştu. Tatlısu, "Resmi makamlar, otobüs firmasına kalp krizinden dolayı vefat ettiğini, daha araç kaza yapmadan önce vefat ettiğini, sonra da kaza yaptığını iletmişler" dedi.

Babasının yıllardır otobüs kullandığını ifade eden Tatlısu, "Geçmişe dair herhangi bir rahatsızlığı yok. Şeker ve tansiyon rahatsızlığı vardı. Başka hiçbir rahatsızlığı yoktu. Araç içi kamerasından jandarma ekipleri, görüntüleri izletmiş. Babamın vefat etmeden, kaza olmadan önce kalbini tuttuğu, kafasının düştüğünü, ondan sonra kaza olduğunu, kazanın gerçekleştiğini söylüyorlar. Otobüs sahibi, bize bu şekilde bildirdi" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-08-22 14:58:42