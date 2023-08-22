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        Serinlemek için çaya giren Doğanay, boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 20:24 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:25
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        Serinlemek için çaya giren Doğanay, boğuldu
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        Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS´ın Divriği ilçesinde serinlemek için Çaltı Çayı'na giren Doğanay Yıldırım (13), boğuldu. 

        Olay, saat 15.30 sıralarında ilçe merkezi yakınındaki Deveboğan mevkisinde Çaltı Çayı'nda yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için çaya giren Doğanay Yıldırım, bir süre sonra suda kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suda bulunamayan Doğanay için AFAD ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen AFAD dalgıçlarının 4 saatlik arama çalışmaları sonrasında Yıldırım´ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Yıldırım´ın cenazesi, otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-08-22 20:23:50

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