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        Servet Çetin: Antalya maçı kolay olmayacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 21:32 Güncelleme: 22.08.2023 - 21:33
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        Servet Çetin: Antalya maçı kolay olmayacak
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        SİVAS, (DHA)Süpe rLig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, ligin 3'üncü haftasında oynayacakları Antalyaspor maçıyla ilgili, "Çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. İnşallah bir eksiğimiz olmaz. Kolay bir maç olmayacak" dedi.Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Sivasspor maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Servet Çetin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak ligin 2'nci hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile oynadıkları ve 3-1 galip geldikleri maçı değerlendiren Çetin, "Zor bir maçtı bizim için. İçeride Samsunspor ile berabere kalmıştık. Gaziantep FK'yı çok iyi analiz ettik. Hafta içi çok doğru çalıştık. Futbolcu kardeşlerim maçta ne istediysek hepsini yaptı. Bu da skora ve oyuna yansıdı. Çok güzel bir galibiyet oldu. Futbolcularımızı tebrik ettim. Güzel bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

        "KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

        Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahalarında Antalyaspor ile zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını kaydeden Çetin, "Antalyaspor çok iyi organize olan, daha düzenli bir takım. Çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. İnşallah bir eksiğimiz olmaz. Kolay bir maç olmayacak. Bakıp göreceğiz neler olacak" diye konuştu. 

        Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Çetin, "Eksik bölgelerimiz var, gönül isterdi ki Rey Manaj transferini daha önce bitirebilseydik. Ama maalesef transfer dönemi biraz uzun ve sancılı oluyor, hemen bitiremiyorsunuz. Tabi onun da antrenman eksikliği var. Takımıyla çok çalışamamış. Kısa sürede toparlamamız gerekiyor. Gönül isterdi ki sezon başı aramıza katılsaydı ve lige hazır olsaydı. Aramızda olduğu için mutluyuz ama hazır olmadığından dolayı biraz sıkıntı yaşayacağız. İnşallah hem onun hem de takım için hayırlı olur. Özellikle kenar oyuncusu istiyoruz, başka düşüncemiz de var ve yönetimimizle konuşuyoruz. Şu anda kenar oyuncusu arayışımız var, belki bir forvet daha olabilir. Yönetimimiz de çalışıyor, onlarda biz de oyuncu arıyoruz. Her antrenmandan sonra bütün zamanımızı oyuncu izleyerek geçiriyoruz. İnşallah bize uygun oyuncuları takımımıza katarsak biraz daha güçleneceğiz" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        Servet Çetin'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-08-22 21:32:00

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