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        Üzerine duvar devrilen hurdacıyı itfaiye kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:36 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:37
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        Üzerine duvar devrilen hurdacıyı itfaiye kurtardı
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        Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta hurda toplamak için girdiği atıl vaziyetteki dükkanın yıkılan duvarının altında kalan Ali Okur'u (26), itfaiye ekipleri kurtardı.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına karar verilip boşaltılan dükkanda hurda toplayan Ali Okur'un üzerine beton duvar devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayakları duvarın altında sıkışan Okur, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Okur, ambulansla kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Okur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-08-23 14:35:37

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