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        Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 19:38 Güncelleme: 23.08.2023 - 19:39
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        Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 3'üncü haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. 

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Ardından futbolcular açma-germe ve dar alanda pas çalışması yaptı. Kırmızı beyazlı ekip daha sonra ise kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maça yer verildi.

        Sivasspor ile Antalyaspor 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-08-23 19:37:38

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