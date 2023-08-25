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        Sivas'ta uluslararası "Tour of Yiğido" bisiklet turu başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 12:10 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:11
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        Sivas'ta uluslararası "Tour of Yiğido" bisiklet turu başladı
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        Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) takviminde yer alan, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından organize edilen uluslararası bisiklet turu "Tour of Yiğido" Sivas'ta başladı.

        Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda gerçekleştirilen turun açılış törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, protokol üyeleri ve sporcular katıldı. UNESCO Dünya Mirası'nda yer alan eserleri, kültürü ve coğrafyasıyla Anadolu'nun cazibe merkezi haline gelen Sivas'ta bisikletçiler, 3 gün boyunca toplamda 323 kilometre pedal çevirecek. Sporcular, yarışın ikinci gününde Milli Mücadele'nin simge noktası Sivas Atatürk Kongre Müzesi önünden saat 09.00'da start alarak 146,2 kilometrenin ardından kaplıcaları ve şifalı sularıyla ünlü Sivas Altınkale'de etabı tamamlayacak. Yarışın üçüncü ve son gününde bisikletçiler tekrar Sivas Atatürk Kongre Müzesi'nden saat 09.00'da yarışa başlayacak. Hititler'den Bizans'a, Osmanlı'dan Selçuklu'ya onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Divriği'de "Tour of Yiğido" son bulacak. Yarışın en uzun parkuru olan 3'üncü etapta sporcular, 170 kilometre boyunca mücadele edecek. Bisiklet turuna Türkiye, Cezayir, Japonya, Katar, Özbekistan ve Malezya'dan 11 takım ve 60 sporcu katılıyor.

        Açılış töreninde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, organizasyonda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Yarışmanın bisiklet sporuna katkı sağlayacağına inandığını söyleyen, Sivas ve ülke adına hayırlı olmasını dileyen Şimşek, "İlimizin coğrafyası bisiklet sporu için keyifli ve heyecanlı parkurlara sahip. Yarışmada üç gün boyunca toplamda 323 kilometre pedal çevirip, mücadele edecek sporcularımızın, Sivas'ın doğal ve kültürel zenginliğine yakından şahit olacaklarına inanıyorum" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Açılış töreninden görüntü

        -Vali Yılmaz Şimşek konuşması

        -Yarışların başlaması

        -Genel DetayDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-08-25 12:09:52

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