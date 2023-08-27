Sivasspor - Antalyaspor maçının ardından

Eraydın AYTEKİN Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA)Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Futbolcularımız iyi mücadele ettiler. Kazanan taraf olmamız gerekiyordu" dedi. Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Joao Carlos Valado Tralhao ise "İlk yarıdaki oyundan memnunuz. İkinci yarıda kendi seviyemizin altında oyun sergiledik" diye konuştu.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Sivasspor sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik sorumluları maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin maçın bekledikleri gibi çekişmeli geçtiğini belirterek, "Talihsiz bir gol yedik iyi oynarken. Ama oyuncularımı kutladım, ona iyi bir reaksiyon gösterdiler. Golü de bulduk. Antalya geçişleri iyi yapan bir takım. Bu takıma karşı geriye düştükten sonra daha çok pozisyon bulan bir takımdık. Pozisyon vermeden beraberliği sağladık. Antalyaspor'un etkili oyuncuları var. Ona rağmen çok güzel mücadele ettiler. Kazanan tarafın bizim olmamız gerekiyordu. 1-0'dan sonra iyi bir performans gösterdik. Takımın performansından memnunum" dedi.

TRALHO: İLK YARIDAKİ OYUNDAN MEMNUNUZ

Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Joao Carlos Valado Tralhao ise, "Bugün bizim adımıza karışık, zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimizin son dönemlerde özgüvenini yüksek sonuçlar alıyordu ve kalitesini gösteriyordu. Bugün bireysel olarak üst seviyede oyandık. Bu şekilde golü bulduk. Oyunu iyi kapattığımız dakikalarda önemli bir oyuncu sakatlık nedeni ile çıktı. Rakipten daha az sayıda oyuncu ile oynadığımız anlarda sağdan, soldan ataklar buldular. Oyuncu değişikliği yaptığımız anlarda ters atılan bir topta ofsaytta kalmayan oyuncu ile gol attılar. Gol yedikten sonra düşüş başladı. İlk yarıdaki oyundan memnunuz. İkinci yarıda kendi seviyemizin altında oyun sergiledik. Rakip dengeledi ve bazı anlarda iyi oynadı. Bu bir süreç. Bir kimlik oluşturuyoruz. Bunu oluşturmak kolay değil. Bunu yapmaya devam edeceğiz. 3 haftalık süreçte yeni oyuncular aramıza katıldı. Oyuna giren oyuncuların çoğu bizimle yeterince antrenman fırsatı bulamayan oyunculardı. Bütün oyuncuların olduğu çalışmalarda daha iyi bir kimlik oluşturacağımızı düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Servet Çetin'in açıklamaları

-Tralho'nun açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI

2023-08-27 00:46:40