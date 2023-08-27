Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta tüfekli- sopalı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 12:42 Güncelleme: 27.08.2023 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta tüfekli- sopalı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı 
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle, 2 kişi ise sopa ve kürekle yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. 

        Olay, saat 09.30 sıralarında merkeze bağlı Törnük köyünde meydana geldi. Baki Bölükbaşı (53) ile Eyüp Çalışkan (23) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Bölükbaşı, tüfekle Eyüp Çalışkan'ı sağ elinden vurdu. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada Baki ve Yasin Bölükbaşı da sopa ve kürekle yaralandı. Yaralılardan Baki ile Yasin Bölükbaşı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Eyüp Çoşkun ise Numune Hastanesine kaldırıldı. Başına darbe alan Baki Bölükbaşı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. 

        Jandarma, olaya karıştığı tespit edilen Mücahit Çoşkun (26) ile Hamza Çoşkun´u (25) gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-08-27 12:41:43

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta otomobil ile traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta otomobil ile traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor maçının ardından
        EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor maçının ardından
        Sivasspor-Antalyaspor maçının ardından
        Sivasspor-Antalyaspor maçının ardından
        Sivasspor-Antalyaspor maçının ardından
        Sivasspor-Antalyaspor maçının ardından
        Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel: Keyifli bir futbol izlemedik
        Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel: Keyifli bir futbol izlemedik