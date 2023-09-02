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        Saz yapımında kullanılan ağaçlarla otomobil yaptılar

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 13:10 Güncelleme: 02.09.2023 - 13:11
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        Saz yapımında kullanılan ağaçlarla otomobil yaptılar
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        Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta saz ustası Şentürk İyidoğan (54) ile mobilya ustası Bahattin Okurkan (73), 33 yaşındaki otomobilin kaporta iskeletini saz yapımında kullanılan ceviz ve ladin ağacı ile kapladı.

        4 Eylül Sanayi Sitesi'nde el emeğiyle saz üreten Şentürk İyidoğan ile mobilya ustası Bahattin Okurkan, farklı bir projeye imza attı. İyidoğan ve Okurkan, 2021'de satın aldıkları 1990 model Tofaş Kartal marka otomobilin kaportasını tamamen söküp, aracı ahşapla kaplamak için kolları sıvadı. İyidoğan ve Okurkan, ahşaba şekiller verip, otomobilin iskeletini oluşturdu. İki ustanın da el işçiliğinin önemini anlatmak için tasarladıkları otomobilde, saz yapımında kullanılan ceviz ve ladin ağaçları kullanıldı.

        'ZOR BİR SÜREÇTİ'

        Aracın ahşap tasarımını yaklaşık 2,5 yılda tamamladıklarını belirten saz ustası Şentürk İyidoğan, otomobili görenlerin merakla araca baktıklarını belirterek, "Atölyemizde ahşap masalar, sandalyeler yapıyorduk. Bir gün atölyeye gittiğimde Bahattin Usta, ahşaptan 1903 model bir Amerikan Chrysler yapmıştı. Araba çok hoşuma gidince ben de 'Bunun büyüğünü yap, binelim' dedim. O da bana, 'Bir tane araç al, yapalım' dedi. Gidip ona uyacak bir araba aldık. Onun da kaporta bölümünü kestik ve bu ahşaptan arabayı yaptık" dedi.

        İyidoğan, işe başladıkları zaman, çok zor olacağını bildiklerini anlatarak, "Bahattin Usta, zaman zaman umutsuzluğa kapıldı. Böyle olduğu zaman da ben ustaya 'Gelecek kuşaklara ışık tutmak için bu işi yapmalıyız. Onlara akıllı insanların neler yapacağını göstermek için bunu yapmak zorundayız' dedim. Yaklaşık 2,5 yıl sürdü. Zor bir süreçti. Bazen umutsuzluğa kapıldığımız, 'Acaba olmayacak mı' dediğimiz zamanlar oldu ama Bahattin Usta, her aşılmaz dediğimiz anlarda bize yol açtı. Bugünlere geldik. Bugün de binip geziyoruz" diye konuştu.

        'SANATI ÇOK SEVİYORUM'

        Mobilya ustası Bahattin Okurkan ise klasik araçlara meraklı olduğunu belirterek, "Böyle bir şey ortaya çıkınca mutlu oldum. Sanatı çok seviyorum. Bizim tek gayemiz gençlere bir şeyler öğretmek. Milli serveti ayağa kaldırmak istiyoruz. Bu araçta 3-4 çeşit ağaç var. Yüzde 60'ı ceviz ağacı, araç sağlam olsun diye ceviz ağacı kullandık. Bazı yerlerinde ise ladin ağacı kullandık" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

        2023-09-02 13:09:17

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