Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Atatürk'ün Sivas'a gelişine temsili canlandırma

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 20:21 Güncelleme: 02.09.2023 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk'ün Sivas'a gelişine temsili canlandırma
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı.

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 2 Eylül 1919'da Erzurum'dan Sivas'a gelirken halk tarafından karşılanmasını anlatmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da temsili karşılama programı düzenlendi. Atatürk'ü canlandıran tiyatro oyuncusu Samet Sünbül, halkı selamladıktan sonra kent meydanında Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş ise Sivas Kongresi´nin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi önünde son buldu. Atatürk'ü canlandıran tiyatro sanatçısı Sünbül, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve protokol üyeleri müzenin merdivenlerinden halkı selamlayarak fotoğraf çektirdi. 

        Günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan Vali Yılmaz Şimşek, "Bundan 104 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandı. Sivas Atatürk ve arkadaşlarına 108 gün boyunca ev sahipliği yapmıştı. Sivas Kongre Müzesi'nde de Kurtuluş Savaşı için tarihi kararlar alınmıştı. Bugün temsili de olsa bu heyecan ve coşkuyu tekrar yaşadık. Milli kurtuluş ruhunu Sivas'ın cadde ve sokaklarında tekrar hissettik. Amacımız bu ruhu yaşatmak ve canlı tutmaktır" dedi.

        'HER CANLANDIRDIĞIMDA O GÜNLERE DÖNÜYORUZ'

        Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran tiyatro oyuncusu Samet Sünbül ise "Böyle tarihi bir gerçeğin Sivas ili için kültür haline gelmesi ve bu canlandırmanın her yıl olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Her canlandırdığımda o günlere dönüyoruz ve ruhumuzda hissediyoruz. Bu durum bizi ekip olarak çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-09-02 20:20:49

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandı...
        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandı...
        18 yaş altı Atletizm Balkan Şampiyonası Sivas'ta başladı
        18 yaş altı Atletizm Balkan Şampiyonası Sivas'ta başladı
        Saz yapımında kullanılan ağaçlarla otomobil yaptılar
        Saz yapımında kullanılan ağaçlarla otomobil yaptılar
        Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Cumhuriyetin temellerinin atıldığı binada 350 bin ziyaretçi hedefleniyor
        Cumhuriyetin temellerinin atıldığı binada 350 bin ziyaretçi hedefleniyor
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak