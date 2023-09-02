Atatürk'ün Sivas'a gelişine temsili canlandırma

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 2 Eylül 1919'da Erzurum'dan Sivas'a gelirken halk tarafından karşılanmasını anlatmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da temsili karşılama programı düzenlendi. Atatürk'ü canlandıran tiyatro oyuncusu Samet Sünbül, halkı selamladıktan sonra kent meydanında Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş ise Sivas Kongresi´nin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi önünde son buldu. Atatürk'ü canlandıran tiyatro sanatçısı Sünbül, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve protokol üyeleri müzenin merdivenlerinden halkı selamlayarak fotoğraf çektirdi.

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan Vali Yılmaz Şimşek, "Bundan 104 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandı. Sivas Atatürk ve arkadaşlarına 108 gün boyunca ev sahipliği yapmıştı. Sivas Kongre Müzesi'nde de Kurtuluş Savaşı için tarihi kararlar alınmıştı. Bugün temsili de olsa bu heyecan ve coşkuyu tekrar yaşadık. Milli kurtuluş ruhunu Sivas'ın cadde ve sokaklarında tekrar hissettik. Amacımız bu ruhu yaşatmak ve canlı tutmaktır" dedi.

'HER CANLANDIRDIĞIMDA O GÜNLERE DÖNÜYORUZ'

Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran tiyatro oyuncusu Samet Sünbül ise "Böyle tarihi bir gerçeğin Sivas ili için kültür haline gelmesi ve bu canlandırmanın her yıl olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Her canlandırdığımda o günlere dönüyoruz ve ruhumuzda hissediyoruz. Bu durum bizi ekip olarak çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-09-02 20:20:49