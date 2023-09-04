Kurtulmuş: Türkiye'nin bir tane ekseni vardır, o da kendi milli eksenidir (2)

VALİLİK VE BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

Sivas Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak için kente gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Valiliği´ni ziyaret etti. Kurtulmuş burada şeref defterini imzaladı. Vali Şimşek, ziyaret anısına Kurtulmuş'a çeşitli hediyeler verdi. Kurtulmuş daha sonra Belediye Başkanı Bilgin'i makamında ziyaret etti. Bilgin de Kurtulmuş'a tablo ve üzerinde ismi yazılı olan Sivasspor forması hediye etti. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Anadolu irfanının merkezi olan Sivas'ta bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi. Sivas Kongresi'nin 104´üncü yıl dönümü kıvancını yaşamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Kurtulmuş, Kırıkkale'de trafik kazasında hayatını kaybeden Sivas Belediyesi meclis üyesi Abdullah Mücahit'e, Allah'tan rahmet diledi.

'KURUM VE KURULUŞLARIMIZ MİLLETE HİZMETLE YÜKÜMLÜDÜR'

Durmaksızın hedefleri daha ileriye götürerek yürümeyi bir vazife olarak telakki ettiklerini ve hedefleri ileriye doğru koymayı da millet için bir sorumluluk olarak kabul ettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bizim önümüzdeki yüzyılı Allah'ın izniyle dünyada itibarı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı haline getirmek için bütün imkanlarımızı seferber ederek devam ediyoruz. Hem merkezi hükümet birimlerimiz hem de yerel yönetim birimleri bu anlamda el ele gönül gönüle hizmet etmesi, Türkiye'de bütün kurum ve kuruluşlarımızın kendi alanlarında sorumluluklarını en güzel şekilde ifa etmesi, bu hedefe ulaşmamız için bize yolu kolaylaştıracak ve kısaltacak bir durumdur, imkandır. Yürütmenin, yasamanın ve yargının güçler ayrılığı prensibi kendi görev alanlarında millete hizmet etmesi esastır. Ama bu güçler ayrılığı prensibinin de hiçbir şekilde güçler çatışması yada çelişkisi şekline getirilmeden amaç birliği istikametinde kullanılması esas olan odur. Onun için diyoruz ki bütün kurum ve kuruluşlarımız millete hizmetle yükümlüdür. Millete en iyi hizmeti en iyi şekilde yerine getirmekle hükümlüdür."

'HER ALANDA GÜÇLÜ TÜRKİYE KURMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Kurtulmuş, "Bizim gibi büyük bir milletin bir tane ortak hedefi olur. Tarih boyunca da böyle oldu, hiç iki günümüz eşit olmamalı, hep ileriye doğru gitmeliyiz. Bunun için de Türkiye yüzyılı, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının hedefidir. Bu bir milli sorumluluktur. Sadece bir slogan olarak söylenmiş bir söz değildir. İnşallah her alanda güçlü Türkiye kurmak için mücadele edeceğiz. Bunun en temel şartlarından birisi de güçlü büyük Türkiye'nin olması için şehirlerimizin tek tek güçlü olması lazım" diye konuştu. (DHAHüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2023-09-04 15:01:05