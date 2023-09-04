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        Kurtulmuş: Türkiye'nin bir tane ekseni vardır, o da kendi milli eksenidir (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 21:07 Güncelleme: 04.09.2023 - 21:08
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        Kurtulmuş: Türkiye'nin bir tane ekseni vardır, o da kendi milli eksenidir (3)
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        BURUCİYEMEDRESESİ'NDEGENÇLERLE BULUŞTU

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından Buruciye Medresesi´nde gençlerle buluştu. Burada gençlere hitap eden Kurtulmuş, milli tarihin hep beraber özümsenmesi ve içselleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Onun için bu bir yıllık bir asırlık süre içerisinde nice zor zamanlardan geçtik. Nice yokluklar, nice yoksulluklar, nice baskılar işte Anadolu'nun birçok yerinin işgal edildiği, işgal girişimine uğradığı dönemler hiçbir şeyin olmadığı, yani bırakın topumuzu, tüfeğimizi, kazmamızın, küreğimizin bile olmadığı günler Allah'a çok şükür geride kaldı. Büyük mücadelelerle ecdadımız bir asrı geride bıraktı ve bugün Türkiye geldiği nokta itibariyle dünyanın önemli ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bugün Sivas'ta çok şükür üniversitelerimiz var. Bütün bunlar Allah'a çok şükür önemli gelişmelerdir. Ancak büyük milletler için sahip olduğu kazanımları kafi görmek asla doğru değildir. Bu bizim için yeter deyip duramayız. Onun için hep önümüzde büyük hedefler koyacağız. Daha güçlü hedefler koyacağız. Dünyanın dört bir tarafındaki dünya milletlerinin gençleriyle yarışacağız. Allah'ın izniyle bu ülkeyi çok daha ileriye götüreceğiz. Türkiye´nin önü ve Türk gençliğinin önü açıktır" dedi. 

        'ORMANLARI GÖZÜMÜZÜN İÇİ GİBİ KORUMAMIZ LAZIM'

        Kurtulmuş, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı. Son zamanlarda yaşanan orman yangınları ile ilgili düşüncelerinin sorulmasına yönelik Kurtulmuş, "Bu orman yangınlarıyla ilgili zaten ormanı kasten yakanlarla ilgili çok ağır cezalar şu anda da mevcut. Tabi son olarak bu yıl maalesef çok kuraklık dolayısıyla da çok yoğun yangınlarla karşı karşıya kaldık. Şunu söyleyeyim bu yangınların her birisiyle ilgili gerçek nedenler nedir? Bunlar ortaya konulmaya çalışılıyor. Şöyle bir algı da yanlış. Yani ormanlarımızı, birileri geliyorlar, yakıyorlar, gidiyorlar. Çok çok azdır bildiğim kadarıyla. Şu anda elimde rakam yok ama Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bu rakamlar vardır. Türkiye'nin yakın tarihinde, hatta uzun süre içerisinde ormanların kasten yakılması az. Bunlarla ilgili de cezalar verilmiştir. Ama ormanları gözümüzün içi gibi korumamız lazım. Birkaç saat içerisinde binlerce dönüm arazi gidiyor. O ağaçları dikebilmeniz için onlarca yıl lazım. Burada hassas olmak lazım. Bir taraftan da Türkiye'de bu orman kayıpları yaşanırken süratle onların yerini sağlayacak yeni ağaçların dikilmesi, yeni ormanların kurulması lazım. İnşallah bunlara karşı da gerekli tedbirler alınarak devam edeceğiz ama işte görüyorsunuz. Dünyanın her yerinde bu aşırı sıcaklar karşısında orman yangınlarının oranı artıyor" diye konuştu. 

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