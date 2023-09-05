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        Kazada ölen belediye meclis üyesi, son yolculuğuna uğurlandı

        KIRIKKALE'deotomobiliylepark halindeki TIR'a arkadan çarpan Sivas Belediye Meclis Üyesi Abdullah Halit Mücahit (33), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:06
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        Kazada ölen belediye meclis üyesi, son yolculuğuna uğurlandı
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        Kaza, dün sabah saatlerinde Balışeyh ilçesi Kırıkkale-Çorum kara yolu Kaliteli köyü yakınında meydana geldi. Kırıkkale'den Sivas yönünde giden, Sivas Belediye Meclis Üyesi Abdullah Halit Mücahit yönetimindeki 58 DS 599 plakalı otomobil, Lisan Ö.'nün yol kenarına park ettiği 71 FA 813 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Abdullah Halit Mücahit hayatını kaybetti, eşi Merve Kantaş Mücahit (26), ağır yaralandı. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Merve Kantaş Mücahit'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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