Silahla yaralayıp, öldüresiye dövdüler; 40 gün sonra tahliye oldular SİVAS'taMesutÖzer (32), geçen mayıs ayında patates tarlası nedeniyle çıkan tartışmada Ruşen Y. (45) ve İsmail A. (31) tarafından tabancayla sırtından vurulup yaralandıktan sonra yerde yatarken de darbedildi. Şüpheliler, 4 Ağustos'ta teslim olup, tutuklandı. Şüphelilerin 2 gün önce avukatları aracılığıyla yaptıkları başvuru sonrası tahliyelerine karar verildi. Şüphelilerin olaydan 40 gün sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren Mesut Özer, "Hiçbir şekilde can güvenliğim yok. Adaletin tecelli etmesini istiyorum" dedi.

Olay, 20 Mayıs'ta, Hafik ilçesi Çınarlı köyünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Mesut Özer, tatilini geçirmek için Çınarlı'ya geldi. İddiaya göre; İstanbul'da yaşayan Ruşen Y. ve İsmail A. da Özer'in peşinden köye geldi. Patates tarlalarının kiralanması nedeniyle aralarında husumet yaşanan Özer'i, Ruşen Y. ve İsmail A. gece saatlerinde telefonla arayıp konuşmak için evinin önüne çağırdı. Bir süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ruşen Y., Özer'e kafa attı. İkili arasındaki kavga sırasında ise Ruşen Y.'nin yanındaki İsmail A. montunun sağ cebine sakladığı tabancayı çıkarıp Mesut Özer'in sırtına 2 el ateş etti. Yere düşen Özer'i, uzun süre darbeden şüpheliler daha sonra araçla kaçtı. O anlar köydeki güvenlik kamerasına yansıdı. Özer, köylülerin yardımıyla, ağır yaralı halde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada 1 hafta yoğun bakımda tedaviye alınan Özer, hayati tehlikeyi atlattı, fizik tedavisi ise halen sürüyor.

KAÇAN ŞÜPHELİLER AYLAR SONRA TESLİM OLDU

Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sivas Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, şüpheliler hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. Şüpheliler Ruşen Y. ve İsmail A., 4 Ağustos'ta teslim olup, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin 2 gün önce avukatları aracılığıyla yaptıkları başvuru sonrası tahliyelerine karar verildi.

'BU KORKUNÇ BİR TOPLUMSAL YARAYA DÖNÜŞÜR'

Tahliye kararına şaşırdıklarını söyleyen Mesut Özer'in avukatı Nuh Güler, "Müvekkilim Mesut Özer'i, 'Konuşacağız' diyerek yanlarına çağırıyorlar. Konuşurken darbetmeye başlıyorlar. Daha sonra da 2 el ateş ederek sırtından yaralıyorlar. Müvekkilim ölümden döndü. Halen psikolojik ve fiziki tedavisi devam ediyor. Olay sonrasında kaçıp daha sonra 4 Ağustos'ta ise gelip kendileri teslim oluyor. Ancak 12 Eylül tarihinde tahliyelerine karar verildi. Oysaki duruşma 8 Kasım'daydı. Normalde 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tahliye mümkün değil. Müvekkilim ve ailesi, hepimiz şaşkın durumdayız. Nasıl bırakıldığını hala anlamadık. Toplumda cezasızlık algısının yerleşmemesi için biz adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Şüpheliler 2 el kurşun sıkarak adam öldürmeye teşebbüs ettiler. 1 ay yatıp çıktılar. Adaletin tecelli etmeyeceği düşünülürse bu korkunç bir toplumsal yaraya dönüşür" diye konuştu.