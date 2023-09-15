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        Burak Kapacak, Sivasspor'a imzayı attı

        Sivasspor,Fenerbahçe forması giyen Burak Kapacak ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:42 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:45
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        Burak Kapacak, Sivasspor'a imzayı attı
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        Fenerbahçe forması giye genç oyuncu Burak Kapacak, EMS Yapı Sivasspor'a transfer oldu. Burak Kapacak'ın 2023-24 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldı. Sivas'a gelen Burak, Başkanvekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. 

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