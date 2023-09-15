Fode Koita Sivasspor'da

SüperLig ekiplerinden Sivasspor, Trabzonspor ile sözleşmesini fesh eden Gineli santrfor Fode Koita'yı renklerine bağladı.

Sivasspor, Fode Koita ile 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Gineli futbolcu, İstanbul'da Asbaşkan Yusuf Bozatlı'nın da katılımı ile resmi sözleşmeye imza attı. Montpellier Lens, Le Havre AC, SM Caen, Blackburn Rovers, Kasımpaşa ve son olarak Trabzonspor forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 132 karşılaşmada görev yaptı ve 30 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

DHA-Spor - Türkiye-Sivas - Hüsnü Ümit AVCI

2023-09-15 21:16:18