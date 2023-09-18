Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Kazada hayatını kaybeden hakim son yolculuğuna uğurladı

        MANİSA´nınSalihliilçesinde kullandığı otomobilinin TIR'la çarpıştığı kazada eşi Emre Saraç (43) ile hayatını kaybeden hakim İrfan Saraç (47) memleketi Sivas´ta toprağa verildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:51 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada hayatını kaybeden hakim son yolculuğuna uğurladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA´nınSalihliilçesinde kullandığı otomobilinin TIR'la çarpıştığı kazada eşi Emre Saraç (43) ile hayatını kaybeden hakim İrfan Saraç (47) memleketi Sivas´ta toprağa verildi. 

        Kaza, 2 gün önce İzmir-Ankara kara yolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne gitmekte olan, İrfan Saraç´ın direksiyon kontrolünü kaybettiği 35 BZ 527 plakalı otomobil, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Bekir Ali Er (53) yönetimindeki 35 ANY 976 plakalı TIR'a çarptı. Kazada Mersin'in Tarsus ilçesinde hakim olan otomobilin sürücüsü İrfan Saraç ile yanındaki eşi Emre Saraç hayatını kaybetti, çocukları Uygar Saraç ise yaralandı. TIR şoförü Bekir Ali Er ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada yaralanan Uygar Saraç´ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

        Hakim İrfan Saraç´ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze defnedilmek için memleketi Sivas´ın Şarkışla ilçesine bağlı Örtülü köyüne getirildi. Burada köy mezarlığında kılınan cenaze namazına Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Ekici, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Tarsus Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Gündoğdu, Saraç'ın yakınları ve köylüler katıldı. Cenaze namazının ardından konuşma yapan Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Ekici cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Acımızı paylaşmak için buradayız. Çok üzgünüz. Böyle talihsiz bir kaza sonucu hem meslektaşımızı hem de eşini kaybettik. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Nur içinde yatsın" dedi.

        Tarsus Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Gündoğdu ise, "Bugün işe başlayıp çayımızı içmeye gelecekti. Allah mekanını cennet etsin. Hak'tan geldik Hak'ka gideceğiz. Hakim bey bizim 1 yıl boyunca sürekli konuştuğumuz ve sevdiğimiz bir insandı" diye konuştu.

        Kılınan cenaze namazının ardından İrfan Saraç´ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Saraç´ın yakınları cenaze töreninde gözyaşı döktü. (DHA

        DHA-Genel - Türkiye-Sivas - Hüsnü Ümit AVCI

        2023-09-18 12:50:03

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Çin’de Savunma Bakanı 3 haftadır ortada yok
        Çin’de Savunma Bakanı 3 haftadır ortada yok
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Yağışlar yüzde 90 azaldı!
        Yağışlar yüzde 90 azaldı!
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        "Yemek için vuruyoruz!" Göç eden leylekleri vurdular!
        "Yemek için vuruyoruz!" Göç eden leylekleri vurdular!
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi

        Benzer Haberler

        Manisa'da trafik kazasında ölen hakimin cenazesi memleketi Sivas'ta defnedi...
        Manisa'da trafik kazasında ölen hakimin cenazesi memleketi Sivas'ta defnedi...
        Sivas'ta hasta yakını polis memuru ile güvenlik görevlileri arasındaki arbe...
        Sivas'ta hasta yakını polis memuru ile güvenlik görevlileri arasındaki arbe...
        Sivas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Sivasspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
        Sivasspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
        Sivas'ta balkon demirine sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
        Sivas'ta balkon demirine sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
        Sivas Valisi Şimşek bisikletçilerle şehir turu atıp atık topladı
        Sivas Valisi Şimşek bisikletçilerle şehir turu atıp atık topladı