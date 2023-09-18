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        Hasta yakını polis memurunun, meslektaşları ve güvenlik görevlileriyle yaşadığı arbede kamerada

        SİVAS'ta,polis memuru Y.P.'nin annesini ziyaret için gittiği hastanede, güvenlik görevlileri ve meslektaşlarıyla yaşadığı arbede, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 13:53 Güncelleme: 18.09.2023 - 13:55
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        Hasta yakını polis memurunun, meslektaşları ve güvenlik görevlileriyle yaşadığı arbede kamerada
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        SİVAS'ta,polis memuru Y.P.'nin annesini ziyaret için gittiği hastanede, güvenlik görevlileri ve meslektaşlarıyla yaşadığı arbede, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, dün akşam, Numune Hastanesi'nde meydana geldi. Polis memuru Y.P., hastanede yatan annesini ziyarete geldi. Y.P., kardeşi T.P. ve yakınları B.K. ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Y.P. ile yakınları, hastanede bulunan ve olaya müdahale eden polislerle de arbede yaşadı. Y.P. ve yakınları, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sivas'ta görevli polis memuru Y.P.'nin, olayla ilgili, idari soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi. Polis memurunun hastanede güvenlik görevlileri ve meslektaşlarıyla yaşadığı arbede güvenlik kamerasına yansıdı.

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