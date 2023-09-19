Otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
SİVAS'taotomobille motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
SİVAS'taotomobille motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde meydana geldi. B.Y. (21) yönetimindeki 35 MOE 88 plakalı motosiklet, park halindeyken aniden yola çıkan Y.Ö. (54) idaresindeki 58 FP 407 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulup devrilen motosikletin sürücüsü yerde sürüklenirken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 sürücü, Sivas Numune Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.