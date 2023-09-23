Sivas'ta TIR ile hafif ticari araç çapıştı: 5 yaralı

SİVAS'ta,TIR'la çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sivas- Ankara karayolu Direkli- Bedirli kavşağında meydana geldi. Mehmet Kondu yönetimindeki 58 ADZ 607 plakalı hafif ticari araç, Mustafa Arar yönetimindeki 60 HP 343 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ve beraberindeki Fadime Aydın, Şaziye Kondu, Seyran Doğru ve Nurdagül Altun yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.