Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor SİVAS'ta YıldızDağı Kış Sporları ve Turizm merkezi yakınlarındaki otluk ve ağaçlık alanda gece çıkan yangına müdahale sürüyor.

SİVAS'ta YıldızDağı Kış Sporları ve Turizm merkezi yakınlarındaki otluk ve ağaçlık alanda gece çıkan yangına müdahale sürüyor.

Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Yusufoğlan köyü Yusufoğlan Göleti mevkisinde çıktı. Otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz müdahale için gönderildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin üzeri dumanla kaplandı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.