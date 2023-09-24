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        Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 16:08 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:10
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        Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
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        YANGINKONTROLALTINA ALINDI

        Otluk ve ağaçlık alanda dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile 24 saatte kontrol altına alındı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını inceledi. Yangında yaklaşık 210 hektar alan zarar gördü. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz Şimşek, "Yangınlarla mücadele ettiğimiz bir hafta sonu oldu. Merkezimize yaklaşık 50 ihbar geldi, bu ihbarların çoğunluğu anız yangını şeklindeydi. Ancak bu anız yangını olsa da ormanlarımızı, özellikle bozuk ormanları tehdit ediyordu. Çok şükür çevre il ve ilçelerden de takviye alarak yaklaşık 35 işçi, 15 iş makinesiyle bu yangınlara müdahale edildi ve şu anda hepsi kontrol altına alındı. Şu andaki bulunduğumuz Yusufoğlan Barajı mevkiindeki yangın bizi biraz tedirgin etti. Çok şükür ki belirttiğim gibi kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Toplamda 210 hektarlık bir alan yandı. Bunlardan 100 hektarını anız yangını olarak değerlendirebiliriz. Geriye kalan kısım ise tamamen bozuk orman şeklindeydi. Geçmiş olsun diyorum. Bu yangınla mücadelede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, tüm ekiplerimizle de teşekkür ediyorum. Yangının çıkış sebebi içinde gerekli inceleme soruşturma ve araştırma ilgili merciler tarafından başlatılmış durumdadır" dedi.

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