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        Çift, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti

        SİVAS´ınDivriği ilçesinde evlerinde çıkan yangında Ahmet Gözübüyük (77) ile eşi Çiçek Gözübüyük (75) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:51 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:55
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        Çift, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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        SİVAS´ınDivriği ilçesinde evlerinde çıkan yangında Ahmet Gözübüyük (77) ile eşi Çiçek Gözübüyük (75) hayatını kaybetti.

        Divriği ilçesine bağlı Yuva köyünde Ahmet ve Çiçek Gözübüyük çiftine ait evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında evden çıkamayan Ahmet ve Çiçek Gözübüyük çifti hayatını kaybetti.

        Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gözübüyük çiftinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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