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        Sivas'ta çıkan yangında 2 bin balya saman yandı

        SİVAS'ınGölova ilçesinde çıkan anız yangınında köylülerin kış için sakladıkları 2 bin balya saman ile tarım aletleri yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:35
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        Sivas'ta çıkan yangında 2 bin balya saman yandı
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        SİVAS'ınGölova ilçesinde çıkan anız yangınında köylülerin kış için sakladıkları 2 bin balya saman ile tarım aletleri yandı.

        İlçeye bağlı Karayakup köyünde bir tarlada sabah saatlerinde anız yangını çıktı. Köylülerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede çevredeki diğer tarlalara da sıçradı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahale ettiği yangında Şeref Tosun, İlhan Tosun ve Dursun Tosun'a ait 2 bin balya saman, tarım aletleri ve traktör römorku yandı. Yangın yerleşim yerine sıçramadan 4 saat sonra söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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