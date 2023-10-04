Bulup doğaya bıraktığı vaşak yavrusu, geri döndü

SİVAS'ınKoyulhisarilçesinde görülen vaşak yavrusu, köylülerin ilgi odağı oldu.

Küplüce köyünde oturan Hacer Doğan, evinin yanında bir vaşak yavrusu gördü. Diğer hayvanların zarar vermesinden endişelenen Doğan, vaşağı köy yakınlarındaki bir dağın yamacına götürüp, bıraktı. Fakat vaşak, bir süre sonra yeniden köye döndü. Köylülerin de ilgi odağı olan vaşak, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.