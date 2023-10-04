Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Sivasspor,Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 oyun oynayan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Takım yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:05 facebook

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