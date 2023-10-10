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        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        SİVAS'taiki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 19:41 Güncelleme: 10.10.2023 - 19:45
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        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        SİVAS'taiki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Niksar Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezinden Paşabahçe Mesire Alanı istikametine ilerleyen Beril Varol yönetimindeki 60 BG 158 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Ali Coşkun'un kullandığı 58 AEP 188 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Ali Coşkun'un kullandığı otomobilde bulunan Rahime Aslan, Kader Güneş, Medine Aslan, Emre Coşkun ve Beril Aslan yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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